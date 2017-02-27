فيديو: 700 ألف مشاهدة لأرنب يلتهم الفراولة

حصدت لقطات طريفة جدًا لأرنب يتلذذ بأكل الفراولة، نحو 700 ألف مشاهدة خلال 3 ساعات فقط من نشره على صفحة "UNILAD" بموقع فيسبوك.

وبحسب قناة "فيريال هوغ" على يوتيوب، التقط المقطع في مدينة سيدني بأستراليا، وظهر فيه أرنب باللونين الأبيض والبني الفاتح، وهو يستمتع بالتهام حبة من ثمرة الفراولة اللذيذة كانت في يد مالكته.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على منصات التواصل الاجتماعي، وانهالت عشرات التعليقات الساخرة والتي تطالب بعمل عصير فراولة للأرنب والراحة قليلاً.

كما نال الأرنب إعجابات استثنائية على اللون الأحمر الرقيق الذي غطى فمه أثر تناوله ثمرة الفراولة وأعطاه مظهرًا جذابًا وكأنه أحمر شفاه.