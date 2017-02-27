فيديو: 7 ملايين مشاهدة لرسومات من الظل

حصد مقطع مصور لفنان يستخدم الظل بشكل مذهل في رسوماته، نحو 7ملايين و200 ألف مشاهدة خلال 4 أيام فقط من نشره على موقع فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "5-Minute Crafts" على فيسبوك، فنانًا يبدع في تطويع ظلال بعض الأشياء لابتكار رسومات مذهلة.

وأظهر الفنان شكل الظل ثم يبدأ برسم الملامح وفقًا له لتبدو الرسمة في النهاية وكأنها لوحات خيالية برؤية مختلفة عما هو معهود عن الظل.

ورصد الفيديو 5 رسومات مبتكرة باستخدام ظلال زجاجة بلاستيكية خضراء، وعلبة فيتامينات، وجزء من ثمرة التفاح، وورقة شجرة، وشاحن موبايل، لتخرج في النهاية رسومات في غاية الروعة.

وحظي الفيديو بانتشار واعجاب واسعي المدى على فيسبوك، وحازت الفكرة على إعجاب الآلاف وبعض الرسامين بدأ في تجربتها مع ظلال الأشياء من حولهم.