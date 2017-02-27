شاهد: مقدم الأوسكار يسخر من ترمب في افتتاحية الحفل

أشعل مقدم أوسكار 2017 جيمي كيميل الإنترنت بعد انتشار مقطع سخر فيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال افتتاحية الحفل.

واستهدف كيميل (49 عامًا) والذي يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة، ترمب ومجموعة من النجوم والأسماء الشهيرة والمرشحين، خلال بداية الحفل.

وقال المذيع الكوميديان في افتتاحية حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ89 لعام 2017 "إن هذا الحفل يتم مشاهدته من قبل الملايين في أمريكا وسكان أكثر من 225 دولة يكرهوننا الآن".

وأضاف أن "البلاد أصبحت مقسمة حاليًا، وهناك رجل واحد صاحب قلب شجاع في هذه القاعة، لكنه لن يتمكن من إعادة توحدنا أيضًا".

وهنا توجهت الكاميرا إلى النجم العالمي ميل جيبسون، المرشح لجائزة أفضل مخرج، حيث أن جيبسون كان بطل الفيلم الأمريكي الشهير "القلب الشجاع".

ووجه كيميل الشكر لترمب ساخرًا "أريد أن أشكر الرئيس ترمب، هل تذكرون العام الماضي عندما كان حفل توزيع جوائز الأوسكار عنصريًا؟ كل ذلك انتهى بالطبع الآن بفضل جهوده!".

وشجع كيميل الجميع على التواصل في ظل الخلاف السياسي الراهن، ثم بدأ بإطلاق النكات على الأفلام والنجوم والمرشحين، وأعطى اهتمامًا خاصة بالنجمة ميريل ستريب التي جلست في مقدمة مسرح دولبي.

وأشاد كيميل بأدائها وجهودها وانتقادها لترمب خلال خطابها في حفل غولدن غلوب، ثم دعا الحضور للتصفيق لها بحفاوة.

وكان كيميل قد بدأ الافتتاحية بإطلاق تغريدة "realdonaldtrump #Merylsayshi" على تويتر والتي تفاعل معها أكثر من 130 ألف شخص في أقل من 3 دقائق فقط.