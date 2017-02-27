شاهد: فوز فيلم الخوذ البيضاء بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير

فاز فيلم "الخوذ البيضاء" السوري بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لأكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار).

يقدم فيلم منظمة "الخوذ البيضاء" لمحة عن الدفاع المدني الناشط في مناطق تسيطر عليها المعارضة في سوريا، لمحة عن الحياة اليومية للمتطوعين في الخدمة ويتناول عملها المحفوف بالمخاطر.

وألقى مخرج الفيلم أورلاندو فون إينسيدل، كلمة قصيرة لرئيس "الخوذ البيضاء" رائد صالح الذي لم يتمكن من الحضور الى الولايات المتحدة.

وأكد إينسيدل على امتنانه أن الفيلم ألقى الضوء على العمل الذي يقوم به المتطوعون، مؤكدا أن فريق الخوذ البيضاء أنقذ أكثر من 82 ألف مدني، داعيا جميع الذين يصغون إليه إلى العمل من أجل الحياة، ومن أجل وقف نزيف الدم في سوريا ومناطق أخرى في العالم على حد وصفه.

وبدأت "الخوذ البيضاء" لتي تضم اليوم نحو ثلاثة آلاف متطوع، العمل في العام 2013، ويعرف متطوعو الدفاع المدني منذ العام 2014 باسم "الخوذ البيضاء" نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم.