شاهد: عقد قران عروسين في حفل الأوسكار

أصبح زوجان حديث الإنترنت بعدما نشرت شبكة إيه بي نيوز على صفحتها بموقع تويتر مقطعًا مصورًا لعقد قرانهما داخل حفل الأوسكار 2017.

ودخل مجموعة من السياح مسرح دولبي أثناء جولة لهم في هوليوود، وحضروا حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ89 لعام 2017، وفوجئوا بأنفسهم وسط مجموعة من كبار النجوم والمشاهير.

واستضاف مقدم الحفل جيمي كيميل عروسين من السياح من شيكاغو يستعدان للزواج، وطلبت العروس أن يقوم النجم دينزل واشنطن بعقد قرانهما والتقاط الصور معهما، وبدأ النجوم يهنئون العروسين ويلتقطون الصور أيضًا.

وفي مقطع آخر ظهرت النجمة جينيفر أنيستون تعطي نظاراتها الشمسية هدية لإحدى السائحات، كما حصلت النجمة ميريل ستريب على قبلة على يدها من أحد السياح.