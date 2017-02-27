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شاهد: طفلة تشعل الإنترنت بطريقة إطعامها لوالدها

27/2/2017

حصد مقطع مصور لطفلة صغيرة تطعم والدها الأيس كريم في فمه، أكثر من 200 ألف مشاهدة في أقل من يوم على نشره بموقع فيسبوك.

وبهرت الطفلة التي تبلغ من العمر عامين تقريبًا، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تعاملها مع والدها، وهي في هذه السن الصغيرة جدًا، حيث من المألوف أن ترى الأم أو الأب يطعمان أطفالهما وليس العكس.

وظهرت الطفلة تجلس بجوار والدها في أحد المطاعم، وتقوم بإطعامه الآيس كريم بطريقة في غاية الطرافة أجبرت والديها على الدخول في نوبة من الضحك، وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على شبكة الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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