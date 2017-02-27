شاهد: طفلة تشعل الإنترنت بطريقة إطعامها لوالدها

حصد مقطع مصور لطفلة صغيرة تطعم والدها الأيس كريم في فمه، أكثر من 200 ألف مشاهدة في أقل من يوم على نشره بموقع فيسبوك.

وأبهرت الطفلة التي تبلغ من العمر عامين تقريبًا، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تعاملها مع والدها، وهي في هذا السن الصغير جدًا، حيث من المألوف أن ترى الأم أو الأب يطعمان أطفالهما وليس العكس.

وظهرت الطفلة تجلس بجوار والدها في أحد المطاعم، وتقوم بإطعامه الآيس كريم بطريقة في غاية الطرافة أجبرت والديها على الدخول في نوبة من الضحك، وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعي المدى على شبكة الإنترنت.