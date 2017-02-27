شاهد: خطأ في حفل "الأوسكار" يتسبب في حرج بالغ لنجوم "لالا لاند"

وقع الممثل والمخرج المخضرم وارن بيتي في خطأ فادح أثناء تقديمه الفائز بجائزة أحسن فيلم في حفل الأوسكار.

الخطأ الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الأوسكار تسبب في حرج كبير لنجوم "لالا لاند" الذين اعتلوا المنصة لاستلام الأوسكار وإلقاء بعض الكلمات إلا أنهم صدموا بحالة من الهرج على المسرح أثناء إلقاء كلماتهم وعرفوا بعدها أن الفيلم الفائز بالجائزة هو "مون لايت" وليس "لالا لاند".

وحاول وارن بيتي شرح ما حدث قائلا إنه وفاي دوناواي أعلنا الفائز الخطأ لأن المظروف الذي تسلماه حمل بالخطأ اسم إيما ستون الحائزة على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم (لا لا لاند).