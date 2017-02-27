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شاهد: "بتلفوني" .. مبادرة لتصوير اليمن بعيدا عن الحرب

27/2/2017

يحاول مجموعة من الشبان والفتيات في اليمن تغيير الصورة السائدة عن بلدهم في العالم.

حيث انطلقت مبادرة تحت عنوان(بتلفوني) لتصوير سلسلة أفلام قصيرة باستخدام هواتفهم الذكية وبثها على منصات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

فنظرا لشعورهم بالإحباط بسبب الصورة السلبية المنتشرة في العالم عن بلدهم أطلق هؤلاء الشباب مبادرة سموها "بتلفوني" لبث لقطات مصورة بعيدة عن الصراع والحرب وتروج للحياة اليومية العادية في اليمن.

ولتدريب الشبان والفتيات على المساهمة بفعالية في الحملة يرتب منظموها سلسلة ورشات تدريب على كيفية إعداد وإنتاج أفلام قصيرة باستخدام الهواتف الذكية.

ويشجع منظمو الحملة المتدربين على التصوير في الهواء الطلق لاسيما بالمناطق الخضراء والمزارع في أنحاء صنعاء.

وأكد مخرج ومدرب في الحملة يدعى عبد الرحمن السباعي على أنها تركز على مساعدة المتدربين على تصوير اليمن من زوايا شخصية في أفلامهم.

وقال متدربون إن ورش تدريب حملة (بتلفوني) سهلت اتصالهم بالعالم الخارجي وجعلتهم يشعرون بأن أصواتهم وجدت أخيرا من يسمعها.

وتستخدم المبادرة أو الحملة منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب لنشر الأفلام القصيرة عن الجانب المشرق باليمن.

ويقول فريق الحملة إن اللقطات التي يصورها المشاركون فيها تحظى بشعبية منذ تخرج الدفعة الأولى من المتدربين ويأملون في توسيع نطاق المبادرة لتشمل أنحاء اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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