شاهد: أمريكي مسلم يفوز بأوسكار لأول مرة

فاز الممثل الأمريكي المسلم، ماهرشالا علي، بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ضوء القمر" أو "Moonlight" .

وأعلنت النتائج النهائية صباح الاثنين، بتوقيت شرق البحر المتوسط، من لوس آنجليس بالولايات المتحدة، وحصد فيلم "ضوء القمر" أوسكار أفضل فيلم في المسابقة رقم 89 للأوسكار، كما فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو معالج.

وتلك هي المرة الأولى التي يفوز بها مسلم بجائزة أوسكار، ويدور "ضوء القمر" حول ثلاثة فصول من حياة رجل أسود يحاول اكتشاف ذاته والحصول علي مكان تحت الشمس ويتلقى علي الدعم والمحبة من المحيطين به .

كما فاز الفيلم الايراني "البائع" أو"The Salesman" بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي وأخرجه أصغر فراهاي وتدور قصته حول الملل الذي يتسرب الي العلاقة بين زوجين يؤديان دورين في مسرحية "موت بائع متجول" للكاتب الأمريكي آرثر ميللر.

يذكر أن المخرج الإيراني لم يحضر لتسلم جائزته لاحتجاجه علي الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علي دخول مواطني 7 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة من بينها إيران.

وحصل فيلم لالا لاند La La Land علي جوائز أوسكار الافضل في مجالات تصميم الإنتاج والتصوير السينمائي وأفضل أغنية أصلية City Of Stars وأفضل موسيقي تصويرية وفاز داميان شازيل مخرج الفيلم بجائزة الإخراج، وذهب أوسكار أفضل ممثلة لإيما واتسون.

وفاز كيسي أفليك بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم " مانشيستر عبر البحر" أو Manchester by the Sea" " وحصل الفيلم نفسه علي أوسكار أفضل سيناريو أصلي لفيلم، وفازت فيولا ديفيس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "الأسوار" "Fences".

وبعد أكثر من 20 ترشيحًا للأوسكار دون فوز، حقق كيفين أوكونيل حلمه بجائزة أفضل موزع موسيقي عن فيلم "منشار القمة" أو "hacksaw ridge" للمخرج ميل جيبسون كما فاز الفيلم نفسه بجائزة أفضل خلط أصوات .