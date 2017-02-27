تعرف على القائمة النهائية الفائزة بجوائز الأوسكار

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون (أوسكار) في نسختها التاسعة والثمانين:
* جائزة أفضل فيلم: "مون لايت".
* جائزة أفضل مخرج: داميان تشازل عن فيلم " لا لا لاند".
* جائزة أفضل ممثلة: إيما ستون عن دورها في فيلم "لا لا لاند".
* جائزة أفضل ممثل: كيسي أفليك عن دوره في فيلم "مانشستر باي ذا سي".
* جائزة أفضل ممثل مساعد: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم "مون لايت".
* جائزة أفضل ممثلة مساعدة: فيولا ديفيز عن دورها في فيلم "فينسز".
* جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم الإيراني "ذا سيلزمان".
* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: "زوتوبيا".
* جائزة أفضل سيناريو أصلى: "مانشستر باي ذا سي".
* جائزة أفضل سيناريو مقتبس: " مون لايت".
* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: "بيبر".
* جائزة أفضل تصوير سينمائي : " لا لا لاند".
* جائزة أفضل مؤثرات بصرية: "ذا جانجل بوك".
* جائزة أفضل مونتاج: "هاكسو ريدج".
* جائزة أفضل موسيقى تصويرية: "لا لا لاند"
* جائزة أفضل أغنية: "سيتي أوف ستارز" من فيلم "لا لا لاند".
* جائزة أفضل مكساج صوتي: "آريفال".
* جائزة أفضل مزج صوتي: "هاكسو ريدج".
* جائزة أفضل تصميم أزياء: "فانتاستيك بيستس آند وير تو فايند زم".
* جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: "أو جيه: ميد إن أمريكا".
* جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: "ذا وايت هيلمتس" .
* أفضل فيلم روائي قصير: "مايندانكي".
* جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: "سويسايد سكواد".