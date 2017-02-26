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فيديو: 160 مليون مشاهدة لباندا تصر على احتضان مربيها

26/2/2017

حصد مقطع مصور لإصرار باندا على احتضان مربيها، أكثر من 160 مليون ونصف المليون مشاهدة خلال 4 أيام فقط من نشره على فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "iPanda" على فيسبوك، رد فعل باندا صغيرة تلاحق المربي الخاص بها أثناء ترتيبه للمكان وانشغاله بعمله وتتعلق بساقه أكثر من مرة وكأنما أرادت أن تقول له "حان وقت اللعب".

وأخذت الباندا تلاحق الحارس في سعادة بينما يحملها كل مرة ويعيدها إلى أعلى، فتعاود النزول والركض والملاحقة والتعلق بساقه في مرح، وكأنها استحسنت الفعلة واعتبرتها لعبة طريفة فاستمرت بتكرارها.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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