شاهد: سيدة بدون ذراعين تضيء 11 شمعة بقدميها في دقيقة

تمكنت سيدة بلا ذراعين من إضاءة 11 شمعة في أقل من دقيقة مستخدمة قدميها، لتحطم الرقم القياسي وتدخل موسوعة غينيس.

وبحسب ما نشرته موسوعة غينيس على موقعها الإلكتروني، ولدت المحامية المكسيكية أدريانا ايرين هيرنانديز (39 عامًا)، بدون ذراعين لكنها أتقنت القيام بكل شيء باستخدام قدميها من كتابة وطبخ وتصفيف شعرها واستخدام الهاتف المحمول.

أدريانا لم تمنعها إعاقتها من تحطيم الرقم القياسي العالمي بإضاءة 11 شمعة بقدميها خلال 60 ثانية فقط، لتكسر الرقم القياسي السابق الذي حققته الأمريكية أشريتا فورمان عام 2014 بإشعال 7 شمعات في دقيقة.

وتعمل أدريانا في مجال القانون ولها العديد من الكتب، وتلقي محاضرات حول العالم لتعزيز التفكير الإيجابي حول الإعاقة.