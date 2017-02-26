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منوعات|العراق

شاهد: سجينات عراقيات يبعن منتجاتهن اليدوية لإعالة أسرهن

26/2/2017

أقيم معرض للحرف اليدوية لبيع الحلي والمنتجات المصنوعة من الصوف والأدوات المنزلية التي صنعها سجناء في مدينة السليمانية بالعراق.

وبمجرد الاقتراب من المكان وإلقاء نظرة عن قرب تدرك أن المواد المعروضة فيه كلها من صنع نساء وأطفال خلف القضبان.

وأقيم المعرض على مدى يومي الخميس (23 من فبراير/شباط) والجمعة (24 من فبراير /شباط) في محاولة لوضع حد لدورة العنف والجريمة بالنسبة للبعض.

وقام بتنظيم المعرض منظمة المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ويأمل المنظمون في أن تساعد الأرباح التي يتم تحصيلها أسر السجينات التي تجد صعوبة في مواجهة الحياة وأحباؤهم خلف القضبان.

وقال أعضاء الفريق إنهم يركزون على تعزيز الحقوق في المنطقة الكردية شبه المستقلة في العراق.

وقالت محامية عن منظمة المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهي أيضا منظمة رئيسية للمعرض، إن الهدف الرئيسي هو تقديم المساعدة المالية.

وجرى عرض مصنوعات ومشغولات يدوية من عمل نحو 40 امرأة وعشرة أطفال سجناء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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