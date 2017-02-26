شاهد: برغر برج خليفة مغطى بطبقة من الذهب

من المملكة المتحدة إلى دبي تقدم شركة (ذا روداري) شطيرة برغر فخمة مختلفة.

تتزين شطيرة البرغر المكونة من أربع شرائح من اللحم مغطاة بطبقة من الذهب عيار 24 قيراطا. وتم إطلاق اسم "برج خليفة" على الشطيرة، وهو اسم أعلى بناية في العالم: برج خليفة في دبي.

وقال بيتر ماي الطاهي في ذا روداري "إنها مدينة عظيمة.. (الحياة) تعج هنا بالكثير جدا وبأمور كهذه. وكنوع من التكريم لبرج خليفة هناك قمنا بالفعل بصنع برج خليفة الخاص بنا. وهو نوع من التجارب الفخمة والفاخرة والجميلة في الطهي. وبالتالي فهي أربع طبقات من لحم البقر الجميل من نوع واجيو… هناك أيضا طبقة تعلوها من الذهب عيار 24 قيراطا. هناك قليل من كبد الأوز الرائع… نحن نريد أن نضمن أننا نستخدم النكهات… الطازجة".

ويباع البرغر بسعر باهظ وهو 230 درهما إماراتيا أي ما يعادل 62 دولارا أمريكيا.

وتم عمل شطيرة البرغر الفاخرة في إطار مهرجان دبي لعربات الطعام الذي جمع صنوفا مختلفة من الطعام من مختلف أنحاء العالم.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي شوهد في متنزه برج خليفة وهو يزور المهرجان.

كما عرضت ذا روداري صورة على صفحتها على موقع إنستغرام للشيخ حمدان.