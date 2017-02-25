هؤلاء سيقدمون حفل الأوسكار

أعلنت أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية الجمعة أسماء نجوم هوليوود الذين سيقدمون حفل جوائز الأوسكار هذا الأسبوع.

وتضم القائمة، التي نشرتها الأكاديمية على موقعها الإلكتروني، جينيفر انيستون، ووارن بيتي، ومات ديمون، ومايكل جي فوكس، وسلمى حايك، كما أضيفت للقائمة الفنانة ميريل ستريب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وصف ستريب" بالممثلة المبالغ في تقديرها"، بعد أن وجهت له انتقادات في كلمة ألقتها بمناسبة تسلمها جائزة سيسيل بي دوميل عن مجمل أعمالها خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب الشهر الماضي.

وكانت ميريل، التي عرفت بتأييدها لهيلاري كلينتون خلال الانتخابات الرئاسية، قد قالت إنها شعرت "بالحزن الشديد" في اللحظة التي سخر وأهان فيها ترمب مراسلا يعاني من إعاقة.

يذكر أن ستريب (67 عاما) مرشحة للمرة العشرين، وهو رقم قياسي، لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "فلورنسا فوستر جنكينز".