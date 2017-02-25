شاهد: نقل حفار بحري ضخم على متن سفينة

تبدأ أضخم سفينة شحن صينية رحلتها من شرق الصين إلى مياه بحر الشمال وعلى متنها حفار بحري ضخم لاستخراج النفط.

وتم وضع الحفار الضخم على ظهر سفينة الشحن بعد غمرها جزئيا بالمياه.

والحفار، الذي يتخذ شكلا دائريا، هو الأول من نوعه الذي يتم بناؤه في الصين ويمكنه استخراج ومعالجة 44 ألف برميل من النفط يوميا.

ويتم تنقية النفط من الطين والشوائب قبل تحميله في شاحنات صغيرة لنقله إلى المرافئ ومصافي التكرير.

واستغرق بناء الحفار، الذي يزن 31 ألف طن، أربع سنوات. ويبلغ ارتفاعه 56 مترا أي ما يعادل بناية من 18 طابقا.

ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الحفار أربعة شهور ليصل إلى بحر الشمال في يونيو/حزيران المقبل.