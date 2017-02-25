شاهد: فيضانات قوية تتلاعب بحافلة في نهر

دفعت فيضانات قوية في بيرو حافلة إلى مجرى أحد الأنهار وأغرقتها ولم يجد الركاب أي منفذ لهم سوى النوافذ للهرب من الموت غرقا.

وتمكن السكان المقيمون في القرى المجاورة من إنقاذ الركاب جميعا.

وأعلنت بيرو حالة الطوارئ الشهر الماضي في عدة مناطق بعد أن استمر هطول المطر بها لعدة شهور متتالية مما تسبب في مقتل 24 شخصا وتضرر أكثر من 250 ألفا أخرين في 24 مقاطعة.

كما تسببت الفيضانات في تدمير المنازل وقطع الطرق بعد أن أغرقتها مياه الفيضانات القوية والأوحال.

وتتوقع هيئة الأرصاد في بيرو استمرار هطول الأمطار حتى شهر أبريل/ نيسان.