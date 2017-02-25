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الحبس 3 سنوات ونصف لأمريكي قطع أصبع امرأة بساطور

أمريكي قطع أصبع امرأة بساطور
أمريكي قطع أصبع امرأة بساطور
25/2/2017

قطع أمريكي أصبع امرأة بساطور وحاول كي الجرح بآلة لحام، وذكرت وسائل إعلام أنه حوكم بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة.

وأوردت مصادر أن الحادث وقع خلال مراسم لإحياء ذكرى رفيق لهما من عشاق فريق لموسيقى الهيب هوب.

وكان جوناثان شراب وهو شاب من ولاية ويسكونسن عمره 25 عاما وثلاثة آخرون قد أقاموا "مراسم شعائرية" في منزله من أجل رفيق من المولعين بفرقة (إنسين كلاون بوسي) كان قد توفي عام 2015 حسبما أوردت قناة محلية تابعة لهيئة الإذاعة الأمريكية نقلا عن شكوى قضائية رفعتها الولاية.

وفي شعائر إحياء ذكرى الرفيق أحدث جوناثان جرحا غائرا في ذراع المرأة وجمع دمها في كوب وشربه ثم قطع خنصر يدها اليمنى بأكمله.

وجاء في الشكوى التي رفعتها الولاية كما أوردت القناة الإخبارية "وضع جون الإصبع في براده (ثلاجته) إذ كان ينوي أن يطهوه ويأكله".

وقالت المرأة للشرطة إنها تطوعت بالموافقة على إحداث جرح في ذراعها وقطع إصبعها.

وذكرت القناة أنها لم تكن تحت تأثير مخدر أو كحول.

وحاولت المجموعة إغلاق الجرح الذي كان ينزف بغزارة باستخدام قداحة سيارة ثم آلة لحام قبل أن ينقلوا المرأة للمستشفى الذي أبلغ العاملون فيه الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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