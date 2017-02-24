فيديو: سوري يُشعل البوتاجاز 10 أيام بنصف لتر بنزين فقط

حقق فيديو نشره شخص سوري على فيسبوك لتجربة وصفها بالاختراع البسيط أكثر من 1.6 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص سوري يعرض فكرته في اختراع وقود موفر لإشعال بوتاجاز الطهي.

ويعيش السوريون أزمة حادة بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ اكثر من 5 سنوات، ما أدى إلى نقص حاد في السلع والخدمات وارتفاع أسعارها.

وقال الرجل إن اختراع يتمثل في ملء قنينة غاز فارغة بالهواء المضغوط وتوصيلها بعبوة زجاجية بها نصف لتر بنزين فقط، وتقوم العبوة بتحويل البنزين إلى غاز يصل إلى موقد الطهي.

وأضاف صاحب الفيديو أن نصف لتر البنزين يمكن استخدامه في أعمال الطهي لأكثر من 10 أيام.

وأبدى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالاختراع لكنهم حذروا من عدم مطابقته لمواصفات السلامة وخطورته في الاستخدام.