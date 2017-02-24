صور : حملة لترشيح أوباما لرئاسة فرنسا

أطلق فرنسيون حملة لترشيح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لرئاسة فرنسا.

الحملة التي جاءت بعنوان " "Obama17" تتخذ طابعا جديا رغم واقعها الساخر فقد انتشرت في باريس لافتات دعائية عليها صورة أوباما وكُتب عليها الرابط الالكتروني لموقع الحملة على الإنترنت، والذي يجمعون عليه توقيعات لإقناع أوباما بالترشح لرئاسة فرنسا. وتهدف الحملة إلى جمع مليون توقيع من خلال موقع الحملة.

وقال أفراد بالحملة إنهم جمعوا حتى الآن نحو 30 ألف توقيع.

وتظهر على موقع الحملة جملة "لماذا أوباما؟ لأن لديه أفضل سيرة ذاتية في العالم لهذه الوظيفة". ويؤكد موقع الحملة أنه ليس على أي بالرئيس الأمريكي السابق.

جاءت فكرة الحملة كسخرية من المرشحين الفرنسيين الحاليين لرئاسة البلاد مع ما يدور حولهم من شبهات فساد ومخاوف من مرشحي اليمين المتطرف، والغرض من الحملة إرسال رسالة لهؤلاء بأنهم جميعا غير مؤهلين ما يدفع البلاد للبحث عن آخر، وإن كان "أوباما" لكن بالتأكيد من يتولى رئاسة فرنسا يجب أن يكون فرنسيا.

ويقول موقع الحملة أن طلب أوباما للترشح لرئاسة فرنسا هو من باب السخرية من شعبية أحزاب اليمين في فرنسا.

كما كتب المسؤولون عن هذه الحملة على موقعهم: "في الوقت الذي أعطت فيه فرنسا أصواتها لصالح مرشح اليمين (يقصدون مارين لوبان) يمكننا تقديم مثال جيد للديمقراطية من خلال انتخاب رئيس ليس فرنسيا لقيادة البلاد".