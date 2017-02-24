البث الحي
منوعات

شاهد: هبوط مرعب لطائرة تتأرجح بفعل الرياح

24/2/2017

أظهرت لقطات فيديو عملية هبوط صعبة قام بها طيار شجاع أثناء عاصفة رياح ضربت مطار مانشستر في بريطانيا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة طيران Monarch قادمة من مطار مدينة إنسبروك في النمسا، وشوهدت وهي تهبط بسرعة وصلت إلى 50 ميلا في الساعة، وبعد هبوطها انزلقت الطائرة بسرعة نظرا لوجود تجمع من المياه على مدرج المطار، إلا أنها سرعان ما استقرت وسارت بعد ذلك على المدرج بسلام.

وظهر الطيار بعد ذلك وهو يلوح بيديه بحماس إلى الكاميرات التي كانت تقوم بتصوير المطار.

وتسبب الطقس السيء في تأجيل عدد من رحلات الطيران في مطار مانشستر، ولم تستطع بعض الطائرات الهبوط في المطار وتم توجيهها إلى مطارات ليدز وهيثرو وغلاسكو.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات.. مصريون يستنكرون القبض على المصريين وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)