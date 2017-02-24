شاهد: هبوط مرعب لطائرة تتأرجح بفعل الرياح

أظهرت لقطات فيديو عملية هبوط صعبة قام بها طيار شجاع أثناء عاصفة رياح ضربت مطار مانشستر في بريطانيا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة طيران Monarch قادمة من مطار مدينة إنسبروك في النمسا، وشوهدت وهي تهبط بسرعة وصلت إلى 50 ميلا في الساعة، وبعد هبوطها انزلقت الطائرة بسرعة نظرا لوجود تجمع من المياه على مدرج المطار، إلا أنها سرعان ما استقرت وسارت بعد ذلك على المدرج بسلام.

وظهر الطيار بعد ذلك وهو يلوح بيديه بحماس إلى الكاميرات التي كانت تقوم بتصوير المطار.

وتسبب الطقس السيء في تأجيل عدد من رحلات الطيران في مطار مانشستر، ولم تستطع بعض الطائرات الهبوط في المطار وتم توجيهها إلى مطارات ليدز وهيثرو وغلاسكو.