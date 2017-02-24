شاهد: نمور مُصابة بالسمنة تتعلم صيد فريستها بالطائرة

لجأ العاملون في محمية طبيعية شمالي الصين إلى التقنية الحديثة لتخليص النمور بالمحمية من الوزن الزائد الذي اكتسبته مؤخرا.

ويقوم العاملون بإطلاق طائرة صغيرة من دون طيار أمام النمور البدينة التي تنطلق في مطاردة مثيرة لصيدها الثمين.

وأظهر تسجيل مصور مجموعة من النمور وهي تطارد طائرة صغيرة قبل أن يتمكن أحد أفراد المجموعة من القفز في الهواء والإمساك بالطائرة

ويبين التسجيل مجموعة النمور وهي تتجمع حول فريستها، التي يتصاعد منها الدخان بدلا من نداءات الاستغاثة التي تطلقها الفرائس.

وتسبب الدخان في إفزاع النمور، ما أتاح الفرصة أمام العاملين في المحمية لاسترداد ما تبقى من الطائرة التي حطمتها مخالب النمور.