شاهد: ممرضات يرقصن في غرفة العناية المركزة

انتشر مقطع فيديو صادم لمجموعة من الممرضات قمن بتصوير أنفسهن وهن يرقصن أمام المرضى في وحدة العناية المركزة في المستشفى.

وتظهر اللقطات التي نشرها موقع "ميرور" البريطاني الممرضات وهن يضحكن ويمازحن بعضهن ويغنين ويؤدين رقصة شعبية تقليدية برفقة أحد أفراد الطاقم الطبي من الرجال، بينما يرقد عدد من المرضى ذوي الحالات الحرجة وراءهن.

والتقط الفيديو في مستشفى خاص بمدينة أنطاليا جنوب غربي تركيا.

ويعود تاريخ الفيديو إلى 3 سنوات مضت، لكنه لم ينشر إلا مؤخرا فقط، ويشتبه في أن يكون أحد الموظفين السابقين "الساخطين" في المستشفى هو من قام بذلك.

وقال مالك المستشفى إنه قام بإنهاء خدمات جميع الأفراد الذين ظهروا في الفيديو فور علمه به، مؤكدا عدم التسامح مع مثل هذا السلوك الذي وصفه بـ"غير الملائم" مضيفا أنه تم إبلاغ مديرية الصحة بالمنطقة عن الفيديو.