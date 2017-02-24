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شاهد: شرطي مرور يجازف بحياته أمام سائق متهور

23/2/2017

تعرض شرطي صيني لموقف غريب مشابه لما يحدث في أفلام الحركة والإثارة تماما.

فبعد أن رفض قائد إحدى السيارات التوقف في نقطة تفتيش، قرر الرجل اختطاف الشرطي فوق مقدمة السيارة وانطلق به في جولة في طرقات إحدى مدن شرق الصين.

وكان الشرطي يحاول منع قائد السيارة من مغادرة نقطة التفتيش فما كان من السائق إلا أن تحرك بالسيارة تجاه الشرطي الذي اضطر للقفز فوق مقدمتها إلى أن تم إيقافها بعد أكثر من كيلومتر .

وحاول الشرطي إيقاف السيارة بضرب الزجاج الأمامي للسيارة بجهاز اللاسلكي الخاص به لكن قائدها صمم على الاستمرار في رحلته المجنونة.

وقال السائق إنه كان في حالة مزاجية غير معتدلة عندما تم إيقافه في نقطة التفتيش ولم يكن مدركا لم يحدث.

وتم القبض على السائق للتحقيق معه بتهم إعاقة الشرطة عن تأدية مهامها.

المصدر : رويترز
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