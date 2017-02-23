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كيف تفقد من وزنك كيلوغراما واحدا يوميا؟!

الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف
الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف
23/2/2017

تعد الخضروات من الأطعمة الفعالة في التخلص من الوزن الزائد.

ويأتي الخيار على رأس الخضروات التي تساعد في عمليات الحمية الغذائية والتخلص من الدهون.

وبحسب موقع "دويتش فيله" فإن الإكثار والتركيز على تناول الخيار مع الوجبات الغذائية أثناء الحمية، يمكن الجسم من التخلص من كيلوغرام  واحد يوميا، حيث يعتبر من العناصر الغذائية الفعالة لحرق الخلايا الدهنية.

أما إذا أراد المرء تخفيف وزنه ببطء، فيمكن أن يركز على إحدى وصفات الخيار خلال وجبة الغداء أو العشاء، وهكذا يمكن التخلص خلال أسبوع من كيلوغرام واحد.

أما المواد الفعالة المتوفرة في الخيار والتي تساعد على حرق الدهون فهي: المادة المرة، التي تنشط الكبد وتحرق الدهون وتحد من الرغبة في أكل الحلويات، حمض ترترونيك، الذي يساعد الجسم على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة بدل تخزينها كدهون، إنزيمات تقتل البكتيريا المضرة في الأمعاء وتنظفها، الماء حيث تبلغ نسبته 95% في الخيار الذي يحتوي أيضا على مواد مساعدة للهضم وعملية الأيض.

ويفضل أن يكون الخيار طازجا وصغيرا وتخزينه لوحده بعيدا عن الطماطم التي تطلق غاز النضج إيثليلين، الذي يفسد الخيار بسرعة، ويجب أكل الخيار مع قشره، حيث إن المواد الفعالة الموجودة في الخيار تقع تحت قشرته مباشرة، لذا يكفي غسله جيدا قبل الأكل

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المصدر : دويتش فيله
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