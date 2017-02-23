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فيديو: 28 مليون مشاهدة لرجل أتقن تقليد صوت طفل

23/2/2017

حصد مقطع مصور شديد الطرافة، لرجل يتقن تقليد صوت طفل صغير، نحو 28 مليون و600 ألف مشاهدة في أٌقل من 3 أيام على نشره بفيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، الرجل وهو يحادث إدارة إحدى المدارس عبر الهاتف معتذرًا عن الحضور بسبب مرضه، مقلدًا صوت طفل في عمر الـ3 سنوات بمهارة فائقة.

وظهر وهو يتصل وبمجرد أن رد عليه أحدهم قال له بصوت طفولي "اسمي تيم، لن أحضر إلى المدرسة اليوم لأني مريض، أمي لم تستيقظ لتأخذني للمدرسة لكني أشعر بالمرض على أية حال".

وبدأ الرجل (الطفل) في مراوغة المسؤول الذي رد عليه حين سأله عن اسمه بالكامل وعمره ورقم الصف التابع له واسم معلمته فكان رده "الكثير من الأطفال هناك، أنا عمري من 3 لـ6 سنوات، أنا طفل كبير الآن، أسكن في منزلي".

ولما لم يستطع المسؤول الحصول على أية إجابات استعان بزميلته جاين التي رد عليها الطفل بنفس الردود فطلبت منه أن تتحدث لوالدته فنادي عليها عدة مرات ثم أخبرها "أمي لم تستيقظ بعد إنها كسولة، هي دائمًا نائمة طوال اليوم في الطابق العلوي، والكلب نائم هو الآخر".

وبعد مراوغات عديدة تيقن المسؤولان بأن هناك خدعة ما في الموضوع فكيف لطالب مهما صغر سنه ليس لديه أي إجابة عن أسئلتهم البسيطة، واكتشفوا أن هذا العبث وراؤه شخص بالغ، فيما انتشر الفيديو كالفيروس على شبكة الإنترنت، واعتبره المستخدمون أفضل مزحة حدثت في مكالمة هاتفية، ونال إتقان الرجل تقليد صوت الطفل بمهارة وحرفية شديدين، إعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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