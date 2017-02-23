شاهد: مقابلة مضحكة مع لاعب ياباني لا يتحدث الإنجليزية

أثار لاعب ياباني ضحك الجماهير لعدم قدرته على تحدث الإنجليزية بطلاقة أثناء مقابلة تلفزيونية عقب فوزه لكنه فاجأ الجميع بأداء بارع.

وبحسب مواقع بازفيد وماشابل وريديت العالمية، تفاعلت الجماهير بفرح مع رد فعل لاعب البلياردو الياباني ناويوكي أوي، بعد فوزه في إحدى مباريات بطولة العالم للبلياردو على منافسه الصيني تشينغ يو هسوان بمنطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني.

وأظهر الفيديو مراسل إحدى القنوات الرياضية وهو يجري لقاءً مع اللاعب الفائز في المباراة، وبدأ يوجه له أسئلة حول اللعبة، فيما لم يفهم اللاعب كلام المذيع، فصاح بسعادة وفرح "اسمي ناويوكي أوي، أنا جدًا محظوظ، مبروك لي"!

وعندما حاول المراسل توجيه أسئلة أخرى للاعب، أخبره ناويوكي أنه لا يتحدث الإنجليزية سوى بضع كلمات، وبدأ يغني ويتراقص بحركات وأداء بارعين وهو يردد أغنية ""Pen-Pineapple-Apple-Pen الشهيرة، فدخل الجمهور والمذيع في نوبة من الضحك.

ثم أردف اللاعب الظريف بترديد كلمة "أشكرك" بالإنجليزية، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيما وصف المغردون تلك المقابلة الرياضية بأنها الأكثر إمتاعًا على الإطلاق.