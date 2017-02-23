شاهد: ماذا حدث لطفل راهن والده على ركوب بقرة؟

رصد مقطع مصور لقطات صادمة لطفل حاول ركوب بقرة لكسب رهان مع والده قدره 20 دولارًا، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، حاول الطفل الأمريكي آشر والذي لا يتعدى عمره 3 سنوات، القفز على ظهر البقرة الأليفة سوداء اللون، في رهان مع والده على 20 دولارًا.

لكن البقرة فاجأت الطفل بالنهوض بقوة لتطرحه أرضًا وسط صراخ العائلة، ورغم تحذير شقيقة آشر لوالدها من كون هذا الأمر غير آمن، لكن كان وقتها آشر يقف على مقربة من البقرة لينفذ التحدي.

وبرر والده سكوت كلارك، من مدينة فالدوستا بولاية جورجيا، ذلك التصرف بأنه لم يتوقع أن طفله لديه الشجاعة أو القدرة على التسلل إلى هناك، وإن نجح في ذلك فاعتقد أنه لن يستطيع الصعود على ظهر البقرة.

لكن الطفل فعلها وقفز أعلى ظهر البقرة، وسقط في أقل من 3 ثوان، لتنتهي محاولة الطفل بشكل سيئ للغاية، لكنه الآن على ما يرام وتعافى تمامًا وفقًا لما قاله والده، وحظي الفيديو بانتشار وانتقاد واسعي المدى على منصات التواصل الاجتماعي.