البث الحي
منوعات

شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لطفلة قبل السقوط من الطابق الرابع

23/2/2017

تمكن رجلان من إنقاذ طفلة صغيرة بعد أكثر من نصف ساعة من المحاولات ظلت خلالها معلقة في الهواء من الطابق الرابع لإحدى البنايات.

وأظهر تسجيل مصور نشره أحد شهود العيان للحادث، الذي وقع في جنوب الصين، الطفلة وقد علق جسدها من الرقبة في نافذة حديدية وهي تصرخ وتبكي.

وأسرع عاملان لتسلق بناية مجاورة ثم قفز أحدهما إلى بناية الطفلة وتمكن من رفعها ليخفف الضغط على رقبتها، فيما قام الرجل الثاني بمحاولة قطع حديد النافذة ليحرر الطفلة.

وقالت تقارير محلية إن والدة الطفلة تركتها وذهبت إلى العمل وقامت الطفلة بإغلاق الباب عليها من الداخل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)