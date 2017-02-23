شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لطفلة قبل السقوط من الطابق الرابع

تمكن رجلان من إنقاذ طفلة صغيرة بعد أكثر من نصف ساعة من المحاولات ظلت خلالها معلقة في الهواء من الطابق الرابع لإحدى البنايات.

وأظهر تسجيل مصور نشره أحد شهود العيان للحادث، الذي وقع في جنوب الصين، الطفلة وقد علق جسدها من الرقبة في نافذة حديدية وهي تصرخ وتبكي.

وأسرع عاملان لتسلق بناية مجاورة ثم قفز أحدهما إلى بناية الطفلة وتمكن من رفعها ليخفف الضغط على رقبتها، فيما قام الرجل الثاني بمحاولة قطع حديد النافذة ليحرر الطفلة.

وقالت تقارير محلية إن والدة الطفلة تركتها وذهبت إلى العمل وقامت الطفلة بإغلاق الباب عليها من الداخل.