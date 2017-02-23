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شاهد: صلعاء في اليابان يحتفون بصلعاتهم!

23/2/2017

اجتمع أكثر من 30 رجلا أصلع في أحد نوادي مدينة تسوروتا اليابانية للاحتفال بصلعاتهم والاستمتاع بوقتهم.

وخاض أعضاء نادي الصلعاء مسابقة فريدة تضمنت شد الحبل عبر حلقات دائرية ملصقة برؤوسهم حيث حاول كل طرف شد الحلقة من رأس منافسه.

وقال توشيوكي أوجاساوارا (43 عاما) وهو يضحك "ما زالت رأسي تؤلمني … أعتقد أنني بحاجة لوضع الثلج عليها."

وقال ماساتومو ساساكي (64 عاما) وهو يشارك في المسابقة لأول مرة إنه لطالما شعر بعدم الثقة بسبب صلعته لكن إحساسه تغير.

وأضاف "أشعر بالفخر. أو بالأحرى على أن أقول إن لدي شعورا طيبا تجاه كوني رجلا أصلع" مشيرا إلى أنه بدأ يفقد شعره عندما بلغ الأربعين. وقال "الفضل في ذلك لنادي الصلعاء."

وجذب النادي 65 عضوا من أنحاء اليابان منذ افتتاحه عام 1989. وفي موقعه على الإنترنت يشجع النادي أعضاءه على "اعتبار الصلع أمرا إيجابيا عليهم الاستمتاع به (ولاسيما) لأنهم ينيرون العالم بصلعاتهم".

ويأمل رئيس النادي تيجيرو سوغو (70 عاما) أن يزيد عدد المشاركين في الاحتفال.

وقال سوغو "أريد أن يشارك به كل صلعاء العالم حتى نتمكن من تنظيم دورة ألعاب أوليمبية للصلعاء."

ويقام الاحتفال بالصلع يوم 22 فبراير/ شباط من كل عام.

المصدر : رويترز
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