شاهد: رد فعل زوجين أصمين يسمعان بعضهما لأول مرة

أظهرت لقطات مؤثرة رد فعل زوجين أصمين حين سمع بعضهما البعض لأول مرة في حياتهما، حيث دخلا في نوبة بكاء هيستيرية.

وبحسب صحيفتي ميرور وديلي ميل البريطانيتين، ولد نيل "50 عامًا"، وهيلين روبنسون "45 عامًا"، وهما يعانيان من فقدان حاسة السمع، وتزوجا منذ 12 عامًا وكانا يتواصلان مع بعضهما البعض طوال تلك السنوات بلغة الإشارة وقراءة الشفاه.

ويعتبر نيل وهيلين أول زوجين في المملكة المتحدة يخضعان لتلك العملية، حيث قام الأطباء بزراعة 16 قطبًا كهربائيًا صغيرًا داخل الجمجمة للزوجين مرتبط مع مغناطيس، ومهمة الأقطاب هي نقل النبضات إلى الدماغ الذي يترجمها مباشرة إلى صوت، ليتمكنا من سماع الأصوات للمرة الأولى في حياتهما.

وخضع الزوجان لعملية زراعة القوقعة في مركز السمع بجامعة ساوثامبتون، بعدما فشلت جميع محاولات علاجهما أو استخدام وسائل تقوية السمع لديهما، وقال الجراحون إن الزوجين يحتاجان لمتابعة حيث إن نظامهما السمعي لم يتطورا بعد وسيكون من الصعب عليهما معالجة المعلومات المسموعة أو المنطوقة وفهمها.

وعبر الزوجان عن سعادتهما الغامرة بنجاح زراعة القوقعة وقدرتهما أخيرًا على سماع الأصوات والتفاعل مع العالم وسماع صوت الطيور والقدرة على المشاركة في المناسبات الاجتماعية، والأهم التواصل مع ابنهما الوحيد، بحسب تعبيرهما.