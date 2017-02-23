شاهد: بيع مظلة استخدمتها بريتني سبيرز لمهاجمة مصور في المزاد

من المقرر أن يتم طرح المظلة التي استخدمتها المغنية الأمريكية بريتني سبيرز في الهجوم على مصور للمزاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المصور دانيال راموس، الذي هاجمته بريتني بالمظلة، سوف يتبرع بنصف ما سوف يحصل عليه من المزاد لجمعية خيرية تختارها بريتني.

وتعود الواقعة إلى عام 2007 عندما كانت بريتني متوقفة بسيارتها للتزود بالوقود بصحبة إحدى قريباتها وكان يلاحقها المصورون.

وطلبت قريبتها من المصورين الابتعاد عنها، ولكن بريتني خرجت من السيارة وهي في حالة غضب شديد وقامت بالتلويح بالمظلة فأصابت المصور وضربت سيارة أحد المصورين.