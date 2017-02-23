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دراسة: لوس آنجليس أسوأ مدن العالم مروريا 2016

23/2/2017

احتلت مدينة لوس آنجليس الأمريكية المركز الأول في قائمة أسوأ مدن العالم من حيث حالة المرور

وفقا للتصنيف السنوي الذي تصدره مؤسسة "إنريكس" الأمريكية لمدن العالم الكبرى من حيث الحالة المرورية.

وذكرت مؤسسة "إنريكس" للدراسات المرورية  أن دراستها التي أجرتها على حالة المرور في مدن العالم خلال العام الماضي كانت الأكبر على الإطلاق حيث شملت 1064 مدينة في 38 دولة مختلفة. 

احتلت مدينة لوس آنجليس رأس القائمة، حيث يعاني سائق السيارة في شوارع المدينة من 104 ساعات  ذروة مرورية سنويا.

ويمثل عدد ساعات الذروة المرورية في المدينة وفقا للدراسة متوسط عدد الساعات التي يقضيها سائق أو راكب السيارة العادي في الاختناقات المرورية  في كل مدينة على مدار العام. 

كما احتلت مدينة لوس آنجليس أيضا المركز الأول على مؤشر "إنريكس" لأطول مسافة اختناق مرورية وهو المؤشر الذي يقيس معدلات الاختناقات المرورية إلى حجم المدينة.

وفي المركز الثاني جاءت العاصمة الروسية موسكو ثم مدينة نيويورك الأمريكية ومدينة سان فرانسيسكو الأمريكية أيضا. وفي المركز الخامس جاءت العاصمة الكولومبية بوغوتا. كما تضم قائمة أسوأ 25 مدينة في العالم من حيث الحالة المرورية، 3 مدن أمريكية أخرى وهي مدينة أتلانتا في المركز الثامن وميامي في المركز العاشر والعاصمة الأمريكية واشنطن في المركز الثالث عشر.       

وبحسب موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، يزيد عدد سكان مدينة لوس آنجليس على 15 مليون نسمة، في حين يفضل أكثر من 84% من سكان مناطق لوس آنجليس ولونغ بيتش أو آنهايم ركوب سياراتهم الخاصة في الذهاب إلى أعمالهم بحسب دراسة "إنريكس". 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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