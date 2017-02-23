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منوعات|المكسيك

بالصور: اكتشاف كائنات "غير مألوفة" في مغارة قديمة

23/2/2017

اكتشف علماء في "ناسا" كائنات غير مألوفة حية كامنة في بلورات منذ 60 ألف عام في كهوف إحدى المغارات القديمة بالمكسيك.

وقال العلماء التابعون لمعهد الأبحاث البيولوجية في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، "لقد وجدنا أكثر من 40 سلالة غير معروفة من سلالات الفيروسات والبكتيريا، وهذه السلالات تشبه تلك الموجودة في يومنا الحالي".

وتابعوا "تشير الأبحاث إلى أن تلك الكائنات التي عثرنا عليها كانت معزولة عن العالم الخارجي ما بين 10 إلى 60 ألف عام".

وأضافوا أن المغارة التي اكتشفت فيها تلك السلالات الغريبة من الفيروسات والبكتيريا تقع فوق جيب يحوي حممًا بركانية، ودرجات الحرارة في المغارة تصل إلى 60 درجة مئوية، فضلًا عن الرطوبة العالية وانعدام الأوكسجين داخلها.

وفي إشارة إلى أهمية الاكتشاف الجديد قالوا إن معظم الكائنات الحية لا يمكنها البقاء على قيد الحياة في مثل تلك الظروف، وتلك السلالات من الفيروسات والبكتيريا استخدمت الحديد والمنغنيز وأكسيد النحاس لتمد أجسامها بالطاقة.

وتابعوا "هذا الاكتشاف يعطينا أملًا جديدًا بوجود حياة على الأقمار الجليدية التابعة لكوكبي المشتري وزحل".

 

 

 كهف بالمكسيك عثر بداخله على كائنات حية غير مألوفة (AP)

المصدر : أسوشيتد برس + وكالة الأنباء القطرية
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