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فيديو: 11 مليون مشاهدة لعناق رضيعتين أثناء النوم

22/2/2017

حصدت لقطات عاطفية لاحتضان رضيعة لشقيقتها الصغرى أثناء النوم، نحو 11 مليون و400 ألف مشاهدة في أقل من 4 أيام على نشره بفيسبوك.

وأظهر المقطع الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، رضيعتين إحداهما لا يتعدى عمرها العامين، تحتضن شقيقتها التي لا يتعدى عمرها بضعة أشهر، تحت ذراعها وتنعمان بنوم هادئ في لحظة عاطفية نادرة.

وظهرت الرضيعة الكبرى وهي مستلقية على ظهرها وراحت في النوم وهي تحتضن شقيقتها الصغرى تحت ذراعها لتذهب هي الأخرى في سبات عميق متأثرة بحنان أختها، في مشهد نال إعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أنه يصعب أن يحتضن الرضيع رضيعًا مثله أو أصغر منه لاسيما وأن الغيرة بين هؤلاء الصغار تطغى بشكل دائم خاصة في حضور الأم.

وكانت والدة الطفلتين وتدعى ميا كاتارينا أنطونيا أسست موقعًا إلكترونيًا لتسويق منتجات وملابس أطفال يدوية تصنعها وتسوقها عبر الموقع، وكثيرًا ما تسوق لمنتجاتها عبر مقاطع لطفلتيها وهما ترتديان تلك المنتجات، لكن تلك المرة خطف المشهد البرئ بين الرضيعتين أنظار وإعجاب الملايين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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