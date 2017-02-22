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شاهد: يحطم 124 ثمرة جوز هند بيدين عاريتين في دقيقة

22/2/2017

تمكن شاب هندي من تحقيق رقم قياسي عالمي، بتحطيمه 124 ثمرة جوز هند بيديه العاريتين في أٌقل من دقيقة!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، استطاع أبيش دومينيك (25 عامًا) من ولاية كيرالا الهندية، من تحطيم الرقم القياسي بعضلاته القوية جدًا والتي مكنته من كسر الثمار ذات القشور الصلبة في 50 ثانية فقط.

كما يتمتع أيضًا الشاب الذي يعمل ميكانيكي سيارات، بقدرات مثيرة وخطيرة مكنته من تحقيق 3 أرقام قياسية دولية، حيث يستطيع سحب حافلة ضخمة بأسنانه لمسافة تصل إلى 50 مترًا.

وكما يمكنه كسر عصى الهوكي والخوذات بيده العارية، وإيقاف مروحة تدور بسرعة 2000 لفة في الدقيقة بلسانه.

وبتحطيمه 124 ثمرة جوز هند، يتفوق أبيش على حامل اللقب السابق بموسوعة غينيس للأرقام القياسية محمد كهرمانوفيك بـ6 ثمرات.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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