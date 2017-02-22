شاهد: نادلة تقبض على سحلية عملاقة اقتحمت المطعم

تمكنت نادلة بأحد المطاعم بأستراليا من القبض على سحلية عملاقة بيدين عاريتين، وطردها بعدما اقتحمت المكان وأثارت الرعب بين الرواد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت النادلة الفرنسية الشجاعة سامية ليلى (25 عامًا) تؤدي عملها في مطعم على ساحل نيو ساوث ويلز، حين اقتحمت السحلية الضخمة المكان مسببة الذعر لرواد المطعم الذين بدأوا بالصراخ.

فهمّت بكل شجاعة وأمسكت السحلية "الوحش" من ذيلها بيديها العاريتين بكل ثقة وبدون خوف ثم سحبتها للخارج وسط تصفيق رواد المطعم.

ويبدو أن السحلية الضخمة اقتحمت المطعم بحثًا عن الطعام، ويبلغ طولها 180 سنتيمترًا، وحاولت الفرار أكثر من مرة من يد النادلة لكنها أحكمت قبضتها عليها وجرتها وطردتها خارج المكان.

وحظي الفيديو الذي التقطه أحد رواد المكان بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي محققًا نحو نصف مليون مشاهدة على فيسبوك.

ونالت النادلة إعجاب الآلاف وانهالت مئات التعليقات حول شجاعتها وبطولتها والبعض طالب بمكافأة خاصة لها من المطعم بالإضافة لزيادة راتبها.