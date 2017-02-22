شاهد: منتجعات سوتشي الأولمبية للتزلج تعج بالسياح

تعج منتجعات التزلج بمدينة سوتشي الروسية بالسياح الذين يتوافدون عليها بعد مرور ثلاث سنوات على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

وينظر كثيرون إلى مركز كراسنايا بوليانا للتزلج على أنه بديل لقضاء عطلات التزلج في أوروبا بتكلفة معقولة في أعقاب انهيار الروبل بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 والعقوبات الغربية التي فرضت عليها لدورها في الأزمة الأوكرانية.

وقالت يلينا زاخاروفا مديرة العلاقات العامة بمنتجع جوركي جورود للتزلج "تم حجز كل المنشآت بالمنتجع بنسبة مئة بالمئة خلال فترة الذروة لموسم التزلج. ونخطط لاستخدام 90 بالمائة من طاقتنا الاستيعابية بنهاية فبراير شباط".

لكن البعض قالوا إن الأسعار كانت عالية بصورة غير متوقعة داخل منتجعات التزلج.

وقالت سائحة من موسكو تدعى يكاتيريا "لا يمكنني القول إن الأسعار أرخص هنا. هذا جانب سيء بالنسبة لي لأنك تتوقع أن تكون رحلة في داخل بلدك أكثر وفرا من الناحية المالية".

ومع ذلك فإن الإقبال على استخدام تلك المنشآت بعد انتهاء دورة ألعاب سوتشي لا يزال مرتفعا حيث يقبل العديد من السياح على التزلج على المنحدرات حتى خلال المواسم التي ينخفض فيها الإقبال.

وأضافت يلينا زاخاروفا أن إدارة المنتجع تتوقع أن تكون الشهور المقبلة "ناجحة نسبيا" فيما يتعلق بإقبال الزوار.

كما يمارس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رياضة التزلج بشكل منتظم بالقرب من سوتشي بينما تستضيف المنتجعات زعماء غربيين داخل فيلا رئاسية هناك.

واشتهرت دورة ألعاب سوتشي الأولمبية عام 2014 بأنها أعلى الأحداث الرياضية تكلفة في التاريخ حيت تجاوزت تكلفتها 51 مليار دولار.