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شاهد: معرض لفساتين الأميرة ديانا بعد 20 عاما على وفاتها

22/2/2017

يقام معرض لفساتين ارتدتها الأميرة الراحلة ديانا في مناسبات مختلفة للاحتفاء بواحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة البريطانية شعبية.

وتضم المجموعة المعروضة 25 فستانا. وسيبدأ المعرض يوم الجمعة المقبل ويستمر حتى نهاية العام في قصر كنسينغتون الذي أقامت فيه ديانا لمدة 15 عاما.

ويتزامن المعرض مع الذكرى العشرين لوفاتها، إذ ماتت في حادث سيارة في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997.

ومن بين المعروضات فستان مخملي أزرق ارتدته ديانا عندما رقصت مع الممثل جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1985 وفستان "إلفيس" ذي الرقبة الطويلة المرصعة باللؤلؤ.

وقالت إليري لين رئيسة معرض "ديانا… قصة أزيائها" إن المعرض يستكشف قصة امرأة شابة اضطرت أن تتعلم بسرعة قواعد الملابس الملكية والدبلوماسية وألقت الضوء خلال ذلك على صناعة الأزياء البريطانية والمصممين البريطانيين".

وتزوجت ديانا والدة الأميرين وليام وهاري من ولي العهد الأمير تشارلز خلال الفترة من 1981 إلى 1996 ثم وقع الطلاق بينهما.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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