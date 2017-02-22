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شاهد: مسح جوي لعدد الأفيال والحيوانات بمتنزه وطني في كينيا

22/2/2017

بدأت هيئة الحياة البرية في كينيا إجراء مسح جوي للأفيال والحيوانات الكبيرة داخل متنزه تسافو الوطني.

وسيغطي المسح مساحة شاسعة تبلغ 48 ألف كيلومتر مربع من الأراضي داخل متنزه تسافو جنوب غرب كينيا ومتنزه مكومازي في تنزانيا.

وبمجرد الانتهاء من جمع نتائج المسح ستكون لدى هيئة الحياة البرية في كينيا معلومات أفضل عن عدد الثدييات الكبيرة التي تعيش داخل وحول المنطقة التي تعد من أهم أراضي ومحميات الأفيال في العالم.

ويقول نيك ترنت، قائد عملية المسح الجوي، إن فريقه أكمل مسح نحو نصف المنطقة خلال خمسة أيام إلا أنه لم يصل بعد إلى أماكن تتركز بها الأعداد الكبيرة من الأفيال.

وتشارك في عملية التعداد ثماني طائرات تُحلق لمئات الساعات بهدف إحصاء عدد كل الأفيال.

ويوضح ترنت أنه تم تقسيم المنطقة إلى مربعات، وتبلغ مساحة المربع الواحد 600 كيلومتر مربع وهو ما يستغرق حوالي ست ساعات من الطيران. وعلى كل طائرة تغطية نحو ثمانية مربعات يوميا.

وتعد منطقة تسافو موطنا لأكبر تجمعات الأفيال في كينيا وهي تغطي نحو أربعة بالمئة من مساحة أراضي كينيا.

المصدر : رويترز
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