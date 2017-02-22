شاهد: لقطات مذهلة لـ"شلال النار" بأمريكا

شوهد مؤخرًا في حديقة يوسمايت الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، لقطات مذهلة لظاهرة نادرة تعرف بشلال النار أو الجدار الناري.

وبحسب شبكة إيه بي سي، لا يمكنك أن ترى هذا المشهد الغريب والمذهل، سوى بضعة أيام في شهر فبراير/شباط من كل عام، على منحدر كابيتان الصخري الشهير بالحديقة.

ويظهر الشلال متوهجًا باللونين البرتقالي والأحمر، ليبدو وكأنه سلسلة من الحمم المنصهرة تتدفق من جبال بركانية على شكل ذيل حصان، لكنه في الحقيقة وهمًا بصريًا ناتجًا عن ضرب أشعة الشمس المياه.

ويزور مئات الناس وعشرات المصورين من جميع أنحاء العالم الحديقة سنويًا في ذلك التوقيت لالتقاط الصور لهذه الظاهرة العجيبة.

صور لشلال النار بأمريكا (غيتي)