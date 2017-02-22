البث الحي
منوعات

شاهد: لقطات مذهلة لـ"شلال النار" بأمريكا

22/2/2017

شوهد مؤخرًا في حديقة يوسمايت الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، لقطات مذهلة لظاهرة نادرة تعرف بشلال النار أو الجدار الناري.

وبحسب شبكة إيه بي سي، لا يمكنك أن ترى هذا المشهد الغريب والمذهل، سوى بضعة أيام في شهر فبراير/شباط من كل عام، على منحدر كابيتان الصخري الشهير بالحديقة.

ويظهر الشلال متوهجًا باللونين البرتقالي والأحمر، ليبدو وكأنه سلسلة من الحمم المنصهرة تتدفق من جبال بركانية على شكل ذيل حصان، لكنه في الحقيقة وهمًا بصريًا ناتجًا عن ضرب أشعة الشمس المياه.

ويزور مئات الناس وعشرات المصورين من جميع أنحاء العالم الحديقة سنويًا في ذلك التوقيت لالتقاط الصور لهذه الظاهرة العجيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صور لشلال النار بأمريكا (غيتي)
المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
المزيد من منوعات

تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات يثير ضجة في مصر.. ومغردون يستنكرون اعتقال المصريين فقط وترك الأجانب

المصور حسام محمد الشهير بحسام أورتيغا (مواقع التواصل الإجتماعي)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)