شاهد: قطة تتصفح محادثات مالكها على الـ"تابلت"

حصد مقطع مصور طريف لقطة تتصفح محادثات على جهاز تابلت، أكثر من 9 ملايين ونصف المليون مشاهدة في أٌقل من يومين على نشره بفيسبوك.

وظهرت القطة الذكية وهي تتفاعل بشدة مع محادثات "شات" بين مالكها وأصدقائه على جهاز التابلت الخاص به، وظهرت وهي تحرك مخالبها وقدميها الأماميتين بسرعة فوق شاشة الجهاز لتتصفح المحادثات كما يفعل صاحبها، بينما يتأمل الرجل المشهد ضاحكًا.

وعلق أصدقاؤه بأن العديد من الرسائل غير المفهومة وردت إلى المجموعة عبر "الشات" الخاص بصديقهم؛ لكنهم بعد مشاهدة الفيديو أدركوا أنه لم يكن هو المرسل بل كانت القطة "الشقية".

وانهالت العشرات من التعليقات الساخرة على الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، ليتفاعل معه الملايين، وعلق ناشر الفيديو قائلًا "القطط أيضًا تشتاق للحظات الدرامية".