شاهد: سيارة أجرة "محطمة" تسير على طريق سريع

رصد مقطع مصور لقطات صادمة وغريبة لسيارة أجرة "ميني باص" محطمة تسير على طريق سريع في جنوب أفريقيا!

ونشرت قناة "CICA" على يوتيوب، الفيديو الغريب، وهي قناة رسمية تابعة للشرطة بجنوب أفريقيا تبث عليها أخبار الجريمة وتنشر التوعية المجتمعية.

وأظهر المقطع سيارة "ميني باص" أجرة تسير على الطريق السريع بين المركبات والحافلات والسيارات الأخرى بالرغم من تحطمها الشديد وتصاعد الدخان منها، فيما يبدو أنها تعرضت لحادث آني.

ويبدو أن السيارة تعرضت لحادث مروري أدى إلى انقلابها، وتسبب في انهيار إطار السيارة تقريبًا بالكامل، لكن السائق بدلًا من أن يحاول طلب المساعدة، قام بقيادتها وهي محطمة.

وفور انتشار المقطع على الإنترنت، أصيب المستخدمون بصدمة بينما وجهت الشرطة انتقادات واسعة للرجل وتصرفه غير المقبول حتى من الناحية القانونية المخالفة لقوانين المرور.