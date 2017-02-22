شاهد: رصد سبعة كواكب بحجم الأرض يمكن الحياة عليها

أظهر بحث حديث أن فلكيين وجدوا نظاما شمسيا قريبا يضم سبعة كواكب بحجم كوكب الأرض.

وأوضح الباحثون أن ثلاثة من هذه الكواكب تدور حول نجمها الأم بمسافة مناسبة لوجود مياه على سطحها الأمر الذي يثير امكانية الحياة عليها.

والنجم المعروف باسم ترابست-1 هو جرم سماوي صغير في كوكبة الدلو ويبعد نحو 40 سنة ضوئية عن الأرض.

وقال الباحثون إن قرب النظام والحجم الكبير نسبيا لكواكبه مقارنة بالنجم الصغير تجعله هدفا جيدا لدراسات المتابعة. ويأملون في مسح أجواء الكواكب لرصد نمط كيميائي ممكن للحياة.

ويبني هذا الاكتشاف الذي نشر في عدد هذا الأسبوع من دورية نيتشر على أبحاث سابقة تظهر ثلاثة كواكب تدور حول ترابست-1. وهي بين أكثر من 3500 كوكب اكتشف خارج النظام الشمسي.

وركز الباحثون على العثور على كواكب صخرية بحجم الأرض تكون درجات الحرارة فيها ملائمة لأن تكون المياه، إن وجدت، في حالتها السائلة وهو شرط يعتقد أنه ضروري للحياة.