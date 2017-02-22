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منوعات|بولندا

شاهد: رسائل سرية مكتوبة بالبول لأسيرات في معسكر نازي

22/2/2017

حصل متحف بولندي على رسائل كتبتها أسيرات بولنديات بالبول لوصف التجارب الطبية المروعة التي أجراها عليهن أطباء معسكر اعتقال نازي.

وتقص الرسائل، وعددها نحو 27 رسالة، على العالم التجارب المميتة التي خضعت لها 74 امرأة في معسكر رافنزبروك  عامي 1943 و1944 إبان الحرب العالمية الثانية.

وتضمنت الرسائل ملحوظات طبيعية على ما يبدو، لكنها تضمنت رسائل غير مرئية تحت السطور وعلى الهوامش.

وكانت بعض الرسائل، التي قدمتها أسرة كرستينا سيش-فيلجات التي كتبت العديد منها، في حالة سيئة، ولم يتضح هل سيعرضها متحف الشهداء في لوبلين بشرق بولندا.

وكتبت الرسائل التي كانت تمر على مراقبين بعصي خشبية رفيعة. ونتيجة لتفاعل حمضي مع الورق كان البول يفقد لونه سريعا ويصبح غير مرئي.

وحملت الرسالة الأولى التي أرسلتها النزيلات تنبيها بأن الرسائل التالية ستحتوي على رسائل سرية مكتوبة بالبول.

وبفضل الرسائل السرية أصبحت قائمة النساء البالغ عددهن 74 امرأة اللائي خضعن لتجارب طبية، ومنها الحقن بالغرغرينا لتجربة عقاقير جديدة، معروفة علنا.

وقالت مديرة المتحف باربرا أوراتوفسكا: "رغم وجود تقارير كثيرة عن معسكر أوشفيتز إلا أنه لم تخرج سوى القليل من المعلومات عن رافنزبروك".

وتابعت قائلة: "هؤلاء البولنديات هن فقط من نقل هذه المعلومات. لذلك فإن هذه الرسائل تمثل مادة قيمة ودليلا تاريخيا".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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