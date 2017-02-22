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منوعات|جنوب أفريقيا

شاهد: حصان وصاحبه يتسوقان داخل متجر

22/2/2017

نشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات غريبة لرجل يمتطي حصانًا ويتجول به داخل أحد المتاجر في جنوب أفريقيا!

وأظهر الفيديو الرجل راكبًا حصانه مقتحمًا سوبر ماركت "سبار" عند خليج جيفري في نورث كيب  بجنوب أفريقيا، وأخذ يتجول بين الزبائن، ما أثار ذهول المتسوقين.

ترك الرجل المشترين في صدمة بعد تجوله بالحصان بينهم، واعتقد البعض أنها مزحة أو حيلة لجمع التبرعات، لكن ثبت عكس ذلك حين شاهد المتسوقون العمال وهم يلاحقون الرجل ويطردونه خارج المتجر.

ورصد المقطع أحد المتسوقين ويدعى اليستير سميث (48 عامًا) الذي كان في طريقه للمحل ورأى المشهد واعتقد أن الأمر له علاقة بجمع التبرعات، لكنه فوجئ بطرد الرجل من المكان.

ووصف رد الفعل الظاهر على وجوه الناس بالـ"مضحك جدًا وقال إنه لا يقدر بثمن"، في حين علقت القناة التي نشرت الفيديو ساخرة "على ما يبدو أن الحصان هو الذي أراد التسوق وليس الرجل".

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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