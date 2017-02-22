شاهد: حرفي مصري يحول الخردة لقطع أثاث مميزة

يصنع الحرفي المصري إبراهيم أبو جندي أثاثا مبتكرا بناء على طلب زبائنه.

وإضافة لتفرده في الصناعة هناك ميزة أخرى لدى أبو جندي وهي المواد التي يستخدمها في صنع ذلك الأثاث.

فإطارات السيارات القديمة وأجزاء غسالات الملابس القديمة أيضا والصناديق الخشبية المهملة عادة ما تُستخدم كثيرا في ورشته حيث يعيد تدويرها لتستخدم في صنع أسرَة وأرائك وأرفف للكتب ومقاعد وما إلى ذلك.

والتلوث مشكلة كبيرة في القاهرة وتوضع كثير من الحلول الخضراء للحد منه ومعالجته.

وتتيح شركة (موبيكيا) التي يملكها إبراهيم أبو جندي لعملائها إمدادها بالأشياء القديمة التي لا يريدونها بدلا من إلقائها في الشوارع أو المكبات.

وإطارات السيارات المستعملة من أكثر المواد استخداما في شركة موبيكيا.

ويتفاوت سعر قطعة الأثاث من تصميم وصنع أبو جندي بين 500 جنيه و4000 آلاف جنيه مصري (31-249 دولار).

ويتوقف السعر على عدة عناصر منها المالك الأصلي لقطع الخردة المصنوع منها قطعة الأثاث وحجمها وتعقيد التصميم فضلا عن المكان الذي ستُوضع فيه قطعة الأثاث.

وأشهر قطعة أثاث لشركة موبيكيا عبارة عن إطار مرتبط بوعاء خاص بغسالة ملابس قديمة يمكن استخدامها أريكة أو سريرا.

ويطلق أبو جندي على هذه القطعة اسم "سوستة".