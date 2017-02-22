رئيس أيسلندا يعارض وضع الأناناس فوق البيتزا

شارك رئيس أيسلندا جودني يوهانسون في نقاش محتدم حول فوائد وضع الأناناس فوق البيتزا، وقال إنه يعارض مثل هذه الطريقة.

وأكد يوهانسون أنه سيمنع مثل هذا الأمر إذا كانت بيده سلطة القيام بذلك.

ووجه تلميذ سؤالا ليوهانسون خلال جلسة نقاش مع تلاميذ مدرسة في شمال البلاد بشأن موقفه في هذه المسألة.

وقالت صحيفة شعبية أيسلندية إن يوهانسون أجاب مازحا بأنه يعارض تماما بيتزا الأناناس وأنه قد يسن قانونا يحظر الجمع بينهما.

وعاد يوهانسون ليوضح موقفه من الأناناس والقانون، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتب بالإنجليزية "أنا أحب الأناناس، ولكن ليس على البيتزا. لا أملك السلطة لسن قوانين تمنع الناس من وضع الأناناس على البيتزا الخاصة بهم".

واضاف "إنني سعيد لأنني لا املك مثل هذه السلطة. لا ينبغي أن يكون للرؤساء سلطة غير محدودة، أما بالنسبة للبيتزا، فإنني أوصي بالمأكولات البحرية معها".