لأول مرة.. خدمة دولية لتحويل الأموال عبر فيسبوك

أطلقت شركة "ترانسفير وايز" لتحويل الأموال خدمة جديدة تسمح لمستخدمي فيسبوك بتحويل الأموال عالميًا.

وسيتم تحويل الأموال عالميًا عبر تطبيق التراسل الفوري لشبكة التواصل الاجتماعي مع احتدام المنافسة في مجال المدفوعات الرقمية.

وقالت الشركة الناشئة، التي تتخذ من لندن مقرا لها الثلاثاء، إنها طورت خاصية "تشات بوت" عبر تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك يمكن أن يساعد المستخدمين على التواصل مع الشركات وتنفيذ معاملات مثل الشراء عبر الإنترنت.

وتتيح الخاصية التي طورتها ترانسفير وايز للعملاء إرسال أموال إلى أصدقائهم وأقاربهم من وإلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وأوربا عبر تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك.

كما يمكن استخدام هذه الخاصية في تلقي إشعارات بأسعار الصرف، ويسمح فيسبوك بالفعل لمستخدميه بإرسال الأموال محليًا في الولايات المتحدة عبر تطبيق التراسل الفوري، لكنه لم يدشن خدمات مماثلة على المستوى الدولي.

وقالت ترانسفير وايز إن خدمتها ستكون الأولى التي تفسح المجال أمام إجراء التحويلات الدولية للأموال بالكامل عبر تطبيق التراسل الفوري، وتأسست ترانسفير وايز عام 2011 وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وفتح فيسبوك برنامج التراسل الفوري أمام الشركات المطورة لإنشاء تطبيقات الرد الآلي في أبريل/نيسان في مسعى للتوسع في مجال خدمة العملاء ومعاملات الشركات.

ويأتي تدشين خاصية الرد الآلي عبر فيسبوك في وقت تحتدم فيه المنافسة في قطاعات التحويلات المالية العالمية وتسوية المدفوعات عبر الهاتف المحمول.

وكانت "باي بال هولدنغز" قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر كشفت النقاب عن إتاحة تطبيقها "فينمو" للمدفوعات في الولايات المتحدة لمستخدمي خدمتها الشهيرة للتراسل الفوري "سلاك".